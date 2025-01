Due scoppi e le fiamme. Allarme in un alloggio di in via Maggio 1906

Non ci sarebbero feriti nel principio di incendio avvenuto nella mattina di martedì in un alloggio al piano rialzato di via Maggio 1906 al Canton Billiemme. Nella tarda mattinata, tuttavia, si sono vissuti momenti di grande preoccupazione: i residenti della palazzina hanno sentito due scoppi e poi hanno visto fiamme e fumo uscire dall'appartamento.

Quasi immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, il cui comando provinciale si trova a poche centinaia di metri di distanza: il personale di viale dell'Aeronautica ha spento il rogo, evitando ulteriori danni. Lo stabile non è stato evacuato: le forze dell'ordine sono al lavoro per accertare le cause dell'incendio che sarebbe partito da un alloggio vuoto.

Precauzionalmente, insieme a Polizia e Carabinieri, sono intervenuti anche i mezzi di soccorso del 118.