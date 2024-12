Gattinara e Lenta dicono addio a Susy Pavanelli, stroncata da un malore a 51 anni

Sta destando grande commozione, a Gattinara a Lenta, la notizia, rimbalzata nei giorni scorsi dalla Capitale, della morte improvvisa di Susanna Pavanelli, volontaria della Protezione Civile Roma XV, morta improvvisamente per un malore che l'ha colpita nel corso di un'eserciazione.

Pavanelli era originaria di Lenta, dove era cresciuta, mentre la mamma, Giuliana, era stata una storica insegnante elementare a Gattinara, cittadina della quale era originaria.

Susy Pavanelli viveva a Roma e, con il compagno, era molto attiva nel mondo del volontariato, dedicando dedicando gran parte del suo tempo ad aiutare i più fragili, prestando servizio nella Protezione Civile Regionale. Le esequie si sono svolte nei giorni scorsi: ora la donna verrà ricordata anche a Lenta: il 27 dicembre verrà recitato un rosario in suo ricordo alle 20 in chiesa parrocchiale, mentre la messa di trigesima sarà officiata domenica 12 gennaio alle 9. A piangerla, con il compagno Simone, sono il papà Giuseppe, la sorella Maria Cristina, a lungo in servizio all'Asl di Vercelli, con Riccardo e Laura e i cugini Marco e Massimo con la zia Carmen.