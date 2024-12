Scambio di auguri e... bolle di sapone al Saroptimist

Mercoledi 11 dicembre si è svolta la cena degli auguri di Natale e della celebrazione del Soroptimist Day in un clima da favola. Leggerezza ma non superficialità è il sunto di una serata in cui si sono alternate molte emozioni. La Presidente Lucia Ruzzante ha voluto chiudere simbolicamente il suo mandato (a gennaio ci sarà il cambio) regalando alle socie ed agli ospiti intervenuti uno spettacolo molto suggestivo e adatto al magico clima natalizio, ma anche quale metafora della vita: una giovane artista ha giocato e fatto giocare con piccole, grandi ed enormi bolle di sapone facendo sognare e tornare un po’ fanciullo tutto il pubblico, perché “restare bambine è una cosa da grandi” (cit.)

La suggestiva serata che si è aperta con la lettura dei valori etici del Club e con la cerimonia dell’accensione delle candele, ha visto anche la premiazione con una targa ricordo della socia Licia Perucca Vandone per i suoi 50 anni nel sodalizio; anche questo un momento molto intenso. Un altro regalo è stata la lettura a tre voci delle socie Carla Barale, Maria Napoli e Cinzia Lacchia, di un racconto inventato ispirato alla narrativa di Gianni Rodari.

In chiusura c’è stata la consegna di doni a tutti i partecipanti, doni che hanno costituito un importante step del service “si sostiene”, trattandosi di manufatti in stoffa realizzati dalle donne ristrette nella Casa Circondariale di Vercelli, portati dalla dottoressa Valeria Climaco, Capo Area Educativa, con la quale è in essere un progetto importante di cui fa parte anche un corso di cucito. Inoltre la Presidente ha fatto dono a ciascuno di oggetti realizzati a mano da persone con disagi psichici.

La Presidente Ruzzante e tutto il Club hanno inteso con la costruzione di una serata ricca e piena di passione, scambiarsi amicizia ed auguri, sempre nel segno della solidarietà e della vicinanza alle donne in difficoltà, caratteristiche del Soroptimist Club.