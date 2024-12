Tamponamento a catena tra tre auto, ci sono dei feriti

Incidente a catena, intorno alle 20,30 di mercoledì, sulla provinciale 3 a Santhià.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Santhià è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture di cui una alimentata a Gpl: un tamponamento a catena sul quale i Carabinieri di Vercelli e Casanova Elvo stanno facendo gli accertamenti del caso per stabilire dinamica e responsabilità.



L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza delle auto e dello scenario emergenziale circonstante mentre gli occupanti dei veicoli sono stati trasportati dai sanitari del 118 di Santhià all'ospedale di Vercelli per gli accertamenti del caso.