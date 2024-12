Auto in fiamme, nella tarda serata di martedì. Dopo le 23,30 i Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli sono intervenuti con una squadra in corso Novara per un incendio autovettura. L'incendio che ha danneggiato mezzo, una Peugeot 407 alimentata a gasolio, è stato spendo e, successivamente, il personale di viale Aeronautica si è occupato della messa in sicurezza dell'area interessata.