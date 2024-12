Monopattino investito da un autocarro: giovane in codice rosso

Un ragazzo di 21 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara dopo essere stato investito da un mezzo pesante.

L'incidente è avvenuto in via Trino, all'altezza del cavalcavia sul lato dell'area industriale, intorno alle 7,30: il giovane viaggiava su un monopattino e, nell'impatto, ha riportato gravi ferite. Soccorso dal personale del 118 è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Al momento le sue generalità non sono state rese note.

Sul posto la Polizia locale sta lavorando per gli accertamenti e la ricostruzione dell'incidente. Il traffico, da e per il casello autostradale di Larizzate, è molto rallentato: per consentire soccorsi e rilievi le forze dell'ordine hanno deviato i mezzi in transito lungo percorso alternativi che attraversano l'area industriale.