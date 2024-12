Perde il controllo dell'auto e finisce incastrato in un fossetto

Ha perso il controllo dell'auto, finendo incastrato in un fosso. Una persona è finita in ospedale dopo un incidente avvenuto nelle prime ore della mattina di sabato 7 dicembre sulla Strada delle Grange, a Larizzate.

Poco prima delle 3 è stato richiesto l'intervento della squadra dei Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli per riuscire a estrarre il conducente che, attraverso l'uso di tecniche di primo soccorso sanitario è stato portato fuori dalla vettura capovolta e affidato ai sanitari che lo hanno trasportato al pronto soccorso.

In seguito il personale dei Vigili del Fuoco si è occupato della messa in sicurezza la vettura e l'area interessata.



Presenti i Carabinieri per gli accertamenti di rito.