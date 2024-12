Capottato fuori strada: incidente a Varallo

Auto fuori strada nella notte tra venerdì e sabato, sulla sp78 nel Comune di Varallo.

Intorno alle 3 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Varallo sono intervenuti per la messa in sicurezza della vettura e della zona dell'incidente: all'arrivo hanno trovato un'auto che aveva terminato il suo percorso capovolta e fuori dalla sede stradale ed hanno provveduto alla messa in sicurezza della stessa e dell'area interessata.

Presenti i Carabinieri per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica del sinistro.