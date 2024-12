Corso Avogadro di Quaregna apre al traffico dopo quattro anni di lavori

Apre al traffico alle 11 di oggi, venerdì 6 dicembre, il nuovo corso Avogadro di Quaregna, realizzato a raso dopo l'abbattimento del cavalcaferrovia chiuso nel dicembre 2020. L'arteria che collega piazza Medaglie d’Oro alla rotonda di via Trino è stata trasformata in un rettifilo a doppia corsia in continuità con il corso esistente: marciapiedi, due piste ciclabili e il viale alberato completano la nuova viabilità che va ad alleggerire il traffico in ingresso e uscita dalla città in direzione Trino e autostrada.

Negli ultimi giorni sono state ultimate segnaletica orizzontale e la posa di oltre un centinaio di pali per la segnaletica verticale, ricuciti gli incroci con la viabilità ordinaria e testata l'illuminazione.

Sempre oggi apre il nuovo parcheggio di via Birago, ampliamento di quello già in funzione con ingresso da via De Rossi: sono 184 i parcheggi, gratuiti, collegati con la stazione attraverso il sottopassaggio che oltrepassa il quarto binario.

E, sul cavalcaferrovia Tournon, vengono rese percorribili le scale di collegamento tra corso Randaccio e corso Gastaldi, primo passo di ricucitura dei collegamenti tra il centro città e i rioni Belvedere, Canadà e Isola: in questi giorni è iniziata l'asfaltatura del rinnovato viadotto che verrà riaperto al traffico veicolare a metà febbraio. Le scale saranno percorribili solo nelle ore di apertura del cantiere, dalle 7,30 alle 18 circa.