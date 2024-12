Rive si mobilita per l'addio a Simone Friolotto, morto a 39 anni

«In una comunità piccola come quella di Rive ci si può sentire come in una grande famiglia e quando uno di noi “va avanti” è sempre doloroso dirgli addio. E lo è ancora di più quando avviene in circostanze tragiche, come accaduto per il nostro concittadino Simone Friolotto, deceduto sabato mattina in un incidente stradale - si legge in una nota del Comune -. Stante l’assenza di famigliari che riescano ad assicurargli il servizio funebre, fin da subito alcuni amici si sono attivati per poter garantire a Simone un ultimo saluto dignitoso e, per questo, chi volesse può contribuire alla raccolta fondi attiva presso il negozio di alimentari Pan e Salam».