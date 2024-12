Auto ibride, il parcheggio nelle zone blu diventa a pagamento

Dal 2025 anche le auto ibride pagheranno la sosta. La decisione è stata assunte nei giorni scorsi dalla giunta su proposta dell'assessore Paolo Campominosi. «Da gennaio a settembre, a Vercelli, ci sono state oltre 17.500 soste di auto ibride negli stalli a pagamento - si legge in una nota del Comune -. Il dato emerge dai controlli effettuati, in questi giorni con il supporto dell'Atap, dal Comune».

Il numero certifica come il capoluogo sia in linea con la media nazionale che ha visto, negli ultimi anni, l’esponenziale aumento di queste vetture: si è passati dall’1,1% al 40,7% del totale. Come conferma un recente report, pubblicato dalle riviste di settore, in vetta alla classifica di vendita ci sono proprio le ibride. Va detto, però, che nel 65% dei casi si tratta di mild hybrid, in cui la parte elettrica ha un ruolo minimo; il 24% sono full e solo l’11% plug-in.

Questa tipologia di automobili, dal 2025, saranno inserite nella tipologia di veicoli dei parcheggi a pagamento. L’incremento di questi mezzi «ha mostrato criticità sull’utilizzo delle aree di sosta - sottolinea l’assessore alla Viabilità, Campominosi -. Voglio ricordare che i parcheggi a pagamento nascono dall’esigenza di garantire un adeguato ricambio specie nelle zone cruciali».

L'esenzione resterà in vigore solo per le auto totalmente elettriche.

In tema di viabilità, infine, domani, giovedì 4 dicembre, ci sarà il ripristino dell’impianto semaforico all’incrocio fra via Tripoli e via Benadir. Sarà sostituito da regolatore automatico. Durante i lavori il semaforo rimarrà totalmente spento. Il Comune provvederà a inviare una pattuglia di Polizia Locale per il coordinamento del traffico fra le 9 e le 12.30.