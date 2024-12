Nuovi servizi allo sguinzagliatoio di via Dante

Dopo il positivo riscontro della frequenza dello sguinzagliatoio di via Dante Alighieri dove sono stati installati i giochi di agility, sono in corso ulteriori lavori di miglioramento.

A breve sarà installata una fontanella, garantendo così ai nostri amici a quattro zampe una fonte di acqua fresca e pulita durante le loro attività all'aperto.

«Questa Amministrazione comunale – spiegano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione - presta molta attenzione ai nostri amici a quattro zampe e verso le esigenze di quelle famiglie, sempre più numerose, che possiedono un cane e che sovente non hanno spazi idonei per permettere la sua naturale attività fisica, per questo ha deciso di arricchire ulteriormente l'area con l'installazione di una fontanella».

L’area è recintata e sicura quindi i cani possono correre in libertà: «tuttavia ci preme evidenziare che è fondamentale la collaborazione di tutti per avere un’area sempre pulita e decorosa, basta un piccolo gesto, basta infatti, raccogliere le deiezioni dei propri animali e non abbandonare i rifiuti a terra, ma utilizzare gli appositi cestini», concludono gli amministratori.