S2M, brutta gara e pesantissima sconfitta

Ad Arona contro la compagine novarese, si è consumata la: “Cronaca di una morte annunciata”.

Come nel romanzo di Gabriel Garcia Marquez, la S2M è andata incontro a una sconfitta che si era già prevista ben prima della gara, come ben illustrato nel romanzo dello scrittore colombiano. Chiaramente le assenze della migliore banda che abbiamo a disposizione, Giulia Ippolito e del miglior centrale Carolina Bertolone, hanno pesano non poco sull’economia del gioco bicciolano.

Ma chi ha sostituito le due assenti, invece di non far rimpiangere le titolari hanno fatto cadere nel baratro l’intera squadra. Male in ogni fondamentale, male soprattutto come atteggiamento che ha poi condizionato la rinuncia al gioco in campo di ogni singola atleta, male nel rapporto di gruppo, pessime nella grinta e l’attaccamento alla squadra, imbarazzanti nell’ ultimo set perso 25/9, insomma una Waterloo.

Ci stiamo chiedendo dove è finita quella bella formazione che sino a due settimane fa ha giocato ad ottimi livelli. Evidentemente ci sono dei problemi che stanno condizionando le prestazioni della Serie D, che la società non tollera più.

In settimana si prenderanno dei provvedimenti, anche molto drastici, in modo da permettere alla squadra di poter tornare ad una serenità ed a un livello tecnico come c’era all’inizio. Il prossimo incontro per la S2M è previsto in casa sabato 7 dicembre alle ore 18, contro il fanalino Chivasso.

Se qualche mese fa si poteva ipotizzare una gara abbordabile, ad oggi il risultato non è certo scontato.

RENTAL ARONA 72 - S2M VOLLEY VERCELLI 3-0 25/22 – 26/24 - 25/9

S2M VOLLEY VERCELLI: Avilia (5), Bertolone, Caricati, Comello, Fenoglio (3), Lecca (L2), Lupo Laura (10), Micillo (6), Mosso (L1), Vattimo (2), Vercellone (6), Viazzo Caterina (11), Viazzo Francesca

ALL: Gherardi, Vigliani