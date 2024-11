Incidente a Pezzana, auto fuori strada

Nel pomeriggio di venerdì, poco prima delle 18, la squadra dei Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli insieme a quella Volontaria di Santhià sono intervenute nel comune di Pezzana in via Vercelli per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco hanno trovato una macchina capovolta con il vano motore dentro una roggia. L'intervento è valso al controllo dello stato del veicolo, dei suoi passeggeri alla messa in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri e i sanitari del 118