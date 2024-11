Incidente tra tre auto: sei persone al Pronto soccorso

Sei persone sono finite in ospedale per le conseguenze di un incidente avvenuto a Borgo d'Ale nel tardo pomeriggio di domenica. Tre le vetture coinvolte, una delle quali ha terminato la propria corsa rovesciata su un fianco.

Per i soccorsi sono intervenuti la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, intervenuta sulla SP11: all' arrivo della squadra dei Vigili del fuoco le 6 persone coinvolte erano già affidate alle cure dei sanitari della Vapc di Cigliano e della medicalizzata da Santhià: in seguito sono stati trasportati all' ospedale di Vercelli per gli accertamenti e le cure del caso.