Incendio nello stabilimento che tratta la lolla di riso -VIDEO

Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate, dalla notte tra sabato e domenica, per domare un incendio divampato in un impianto che tratta lolla di riso, a Trino, in strada Bossola.

L'allarme è scattato intorno alle 4: sul posto sono al lavoro due squadre dei Vigili del Fuoco dal Comando di Vercelli, la squadre del distaccamento volontario di Santhià e una squadra del Comando di Novara per il movimento terra.

L'intervento dei vigili del fuoco che tuttora è in corso ha visto le squadre impegnate nella estinzione delle fiamme, nello smassamento e alla messa in sicurezza dell'area interessata.

Al momento non ci sono feriti da segnalare.

Le cause sono in fase di accertamento: sul posto è al lavoro anche la pattuglia dei Carabinieri di Trino.