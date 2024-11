Centro antiviolenza Eos: 95 richieste di aiuto; per 10 donne necessaria la messa in protezione

Sono 95 le donne che, tra luglio 2023 e ottobre 2024, hanno contattato il Centro Antiviolenza Eos del Comune di Vercelli: «In 23 casi ci sono stati solo contatti telefonici che poi non si sono tradotti in ulteriori incontri con gli operatori», spiega Alessandra Pitaro, dirigente del settore Politiche sociali del Comuni.

Per le altre 72 donne, invece, il percorso è andato avanti: dieci di loro, sei delle quali con figli, sono state messe in protezione per sfuggire ai maltrattanti.

«Abbiamo seguito36 erano italiane, 5 comunitarie e 31 extracomunitarie - aggiunge Pitaro -. Ventitre di loro erano donne sole, mentre le restanti 49 avevano figli minorenni, in tutto 75 bambini e ragazzi, anch'essi presi in carico dal servizio».

E se il dato sul numero di donne che, dal 2019, si è rivolto al centro Eos è tutto sommato costante, a colpire è invece l'ampio range di età delle persone che chiedono aiuto telefonando al 334.3113955: si va da ragazzine di 16 anni fino a donne di 80 anni, anche se l'età media è di 35-40 anni.

Al Centro Eos vengono destinati, ogni anno, i proventi della campagna “Orange the world" che Soroptimist Club, Confagricoltura - attraverso l'associazione Donne e riso - mettono in campo in occasione del 25 novembre. A presentare l'iniziativa, alla presenza del sindaco Roberto Scheda, sono la presidente del Club vercellese, Lucia Ruzzante, Federica Busso, presidente di Donne e riso insieme ad Angela Chinaglia, direttrice dell'ipermercato Carrefour di Vercelli e Gianluca Birbes, direttore della Galleria, quest'anno partner del progetto. Saranno 3,5 quintali le clementine calabresi in distribuzione a fronte di un'offerta minima di 5 euro.



«Sabato 23 novembre, dalle 9,30 alle 18 allestiremo un corner all'interno della Galleria Carrefour per la distribuzione delle celementine, ma anche di materiale promozionale sulla campagna anti violenza - spiega Ruzzante -. Martedì, dalle 9 alle 12 saremo invece in piazza Zumaglini: la campagna di quest'anno si concentra in particolar modo sulla cyber violenza, piaga sempre più diffusa e che coinvolge anche donne giovanissime».

Nelle sere di “Orange the world" la facciata del Comune e della Questura saranno illuminate di arancione. Di violenza e di prevenzione si parlerà anche nella serata del 27 novembre, quando verrà proiettato il corto "Lisistrata", realizzato dal Liceo Lagrangia e vincitore di un concorso nazionale e, insieme a Questura e Asl, si farà il punto su numeri e attività di prevenzione in corso.