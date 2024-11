Sorpreso a rubare su un'auto con il cacciavite, 19enne finisce in manette

Un ragazzo di 19 anni extracomunitario, residente in provincia di Vercelli è stato arrestato la notte scorsa a Robbio. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso mentre stava cercando di rubare su un'auto parcheggiata in via Guadese intorno alle 3.

Quando i carabinieri lo hanno avvicinato per identificarlo ha cercato di aggredirli ma alla fine è stato fermato dai militari dell'Arma e arrestato in flagranza di reato.

Il ragazzo, regolarmente in possesso del permesso di soggiorno, aveva con sé un cacciavite utilizzato presumibilmente per scassinare la serratura della Citroen C3 presa di mira per il furto.

Questa mattina (mercoledì 20 novembre) si svolgerà il processo per direttissima al Tribunale di Pavia.