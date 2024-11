Biella, rinvio a giudizio per Emanuele Pozzolo

Il parlamentare Emanuele Pozzolo è stato rinviato a giudizio per porto illegale di arma comune da sparo e porto illegale di munizionamento da guerra, due delle contestazioni che la Procura della Repubblica di Biella gli aveva mosso nel corso delle indagini seguite allo sparo di Capodanno, quando, nel corso di una festa a Rosazza, era rimasto ferito Luca Campana, genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

La decisione del Gup di Biella è arrivata nel pomeriggio di mercoledì 20 novembre. Nella medesima sede è stata invece emessa sentenza di non luogo a procedere in relazione ai reati di lesioni colpose ai danni di Luca Campana, per intervenuta remissione di querela e di accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi per intervenuta oblazione.

Il dibattimento si aprirà il 25 febbraio 2025 avanti al Tribunale di Biella in composizione monocratica.