Schianto in autostrada: una donna elitrasportata in ospedale

Schianto tra auto e autoarticolato, poco dopo le 9 di martedì, sulla A4, al km 62 in direzione Milano nei pressi della stazione di Villarboit.

A patire le conseguenze peggiori la conducente della vettura, elitrasportata in ospedale dai mezzi del 118. Sul posto per gli interventi di soccorso e messa in sicurezza sono intervenute la squadra dei Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli insieme a quella Volontaria di Santhià mentre gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri si sono occupati della ricostruzione della dinamica e della gestione della viabilità.