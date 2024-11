Fuori strada con l'auto, ricoverato al Sant'Andrea

Saranno i carabinieri di Mortara a ricostruire l'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio (venerdì 15 novembre) sulla strada provinciale 6, nel territorio comunale di Robbio. Intorno alle 16:30, una donna di 45 che stava viaggiando a bordo di una Citroen C2 tra Nicorvo e Robbio ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è uscita di strada finendo ribaltata all'interno di un campo adiacente alla sede stradale. Sul posto sono scattati i soccorsi del 118 giunti con un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio e un'automedica, coadiuvate dai Vigili del fuoco di Robbio. Dopo le prime cure la conducente è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.