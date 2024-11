Dal 25 novembre altri 66 parcheggi diventano a pagamento

Da lunedì 25 novembre saranno attivi 66 parcheggi a pagamento che sostituiranno quelli precedentemente soppressi in piazza del Municipio.

Saranno così ripartiti: 7 in via Quagliotti; 41 in via San Cristoforo;18 in via Vallotti.

«In queste ore stiamo procedendo con il tracciamento delle linee blu e la messa a punto delle colonnine per il pagamento della sosta - informa l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi - Questa operazione, insieme ai lavori svolti in piazza Mazzini, che hanno portato in dotazione oltre 50 parcheggi gratuiti, consentirà il riordino dell’area vicino a piazza del Municipio».

Gli operai, intanto, hanno concluso anche il tracciamento della segnaletica orizzontale lungo corso Torino e corso Salamano. Procedono senza sosta, infine, i lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza Zumaglini. «Come anticipato - ricorda Campominosi - l’intervento non era più rimandabile. Le operazioni si concluderanno già nei prossimi giorni».