Due persone sono rimaste ferite in modo grave in incidente avvenuto nella serata di venerdì a Ghislarengo. Un'auto, con 5 persone a bordo, si è capottata. Soccorse dal 118, persone, un uomo di 44 anni e una donna di 32, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Altre due persone hanno avuto ferite da codice gialli e il quinto ha rifiutato l'assistenza.

Sul posto sono al lavoro soccorritori e forze dell'ordine.