Palestra Mazzini: apre il parcheggio con 32 posti auto

Da domani, martedì 5 novembre, sarà aperto il nuovo parcheggio di piazza Mazzini. I vercellesi avranno a disposizione 32 stalli gratuiti - 3 dei quali dedicati alle persone diversamente abili. La struttura è accessibile con ingresso da piazza Mazzini da lunedì a sabato dalle 7 alle 20.

Da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio, poi, il parcheggio sarà aperto anche di domenica sempre dalle 7 alle 20.

«Questi nuovi parcheggi gratuiti in piazza Mazzini - sottolinea il sindaco, Roberto Scheda - sono un segnale molto importante per la città anche in vista del periodo natalizio per favorire gli acquisti nelle nostre attività commerciali».

Il parcheggio di piazza Mazzini, per motivi di sicurezza, resterà chiuso negli orari notturni.