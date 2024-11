Incidente a Santhià, una persona incastrata tra le lamiere

Incidente stradale a Santhià in corso 2 giugno. E' avvenuto nella mattina di domenica, intorno alle 11,20: probabilmente a causa di una mancata precedenza, due mezzi si sono urtati e una delle vetture è finita parzialmente fuori dalla sede stradale.

Una persiona è rimasta incastrata tra le lamiere e, per i soccorsi, è stato necessario far intervenire le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Livorno Ferraris e del Distaccamento Volontario di Santhià: le squadre dei Vigili del Fuoco si sono occupate di estrarre con l'utilizzo di tecniche di Primo Soccorso Sanitario la persona ferita e di mettere poi in sicurezza lo scenario.

Sul posto i Carabinieri di Casanova Elvo, per ricostruire la dinamica e la Croce Rossa di Cavaglià per i soccorsi sanitari.