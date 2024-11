Incendio all'ex Due, indagini in corso

Incendio all'ex discoteca Due di Cigliano. Intorno alle 8 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e' intervenuta a Cigliano in via Santa Anna presso l'ex Discoteca Due per il principio di un incendio. All' arrivo i vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme in modo che non si propagassero al resto della struttura. Le cause sono tutt'ora in corso di accertamento Presenti anche i Carabinieri di Livorno Ferraris