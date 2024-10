Tre feriti in un violento frontale: uno è in codice rosso

I primi soccorritori in azione sul luogo dell'incidente

Tre persone sono rimaste ferite in un violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, sulla provinciale tra Roccapietra e Varallo.

Il più grave, un uomo di crica 70 anni, è stato elitrasportato all'ospedale Maggiore di Novara dove è arrivato in codice rosso.

Ferite da codice giallo, invece, per altre due persone, soccorse dal personale del 118 e poi trasportate in ospedale per le cure del caso.

Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. L'accertamento della dinamica dell'incidente è ancora in corso.