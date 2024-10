Aumentano i tentativi di truffa messi in atto utilizzando il falso numero dei Carabinieri

Aumentano i tentativi di truffa commessi utilizzando un numero telefonico - fasullo - che sembra essere quello del comando dei Carabinieri. Nel mirino ci sono soprattutto persone anziane e sole che vengono "agganciate", spesso con una telefonata al cellulare, da sedicenti Carabinieri e finti appartenenti all’Arma, che li spingono a eseguire dei bonifici o, a consegnare valori e denaro contante a persone che, successivamente, vengono inviate a casa della vittima.

A rendere più insidiosa la truffa, il fatto che il telefono dal quale arriva la chiamata che serve ad agganciare le vittime, è del tutto sovrapponibile a quello dell'Arma.

Ricordando che i Carabinieri, quelli veri, non invitano a fare bonifici e non prendono in consegna né denaro né gioielli, il comando provinciale invita chiunque venga raggiunto da tali insolite richieste a telefonare subito al 112. «Ogni altra richiesta che provenga da sedicenti appartenenti all’Istituzione può essere verificata contattando direttamente la Centrale Operativa attraverso l’utenza 112 - spiegano dal comando di via Salvatore Vinci -. Anche i presidi territoriali a livello locale, le Stazioni dei Carabinieri, sono in grado di fornire utili indicazioni su come procedere nel caso in cui si sia stati contattati o avvicinati da sconosciuti con analoghe richieste. Tali episodi che stanno interessando il territorio Vercellese, confermano il carattere invasivo e subdolo delle modalità di contatto e avvicinamento delle vittime da parte degli autori di un reato, la truffa, in costante evoluzione anche sotto il profilo tecnologico».