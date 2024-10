Upo: passaggio di consegne tra i rettori Avanzi e Rizzi

“Passaggio delle consegne”, all'Upo, tra il rettore uscente, Gian Carlo Avanzi, e il rettore eletto, Menico Rizzi. Dii fronte a quasi 500 persone tra autorità del territorio e componenti della comunità accademica UPO, che hanno affollato il Teatro Civico, la cerimonia ha segnato l’occasione per tracciare un bilancio del posizionamento di UPo nel panorama universitario nazionale di fronte alle autorità e alla comunità accademica.

Menico Rizzi, eletto lo scorso 26 giugno, rimarrà in carica fino al 31 ottobre 2030. Ordinario di Biochimica, è stato delegato del Rettore per la Ricerca. Ha presieduto il Nucleo di Valutazione, è stato consigliere direttivo dell’Anvur, l’Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e della ricerca e componente di numerosi tavoli ministeriali. Esperto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è membro del Consiglio di amministrazione della Coara, la coalizione mondiale per l’Advancing Research Assessment e dell’unità operativa per lo sviluppo della African Union – European Union Innovation Agenda.

Lascia l'Upo per un nuovo, prestigioso incarico da direttrice generale della Sapienza di Roma anche dLoredana Segreto, direttrice generale dal 2021, mentre la cerimonia ha segnato anche il commiato della comunità accademica ai professori prossimi al pensionamento: oltre al rettore uscente Gian Carlo Avanzi, dal 1° novembre saranno collocati a riposo Paolo Garbarino, già rettore dal 2004 al 2012 e ordinario di Diritto romano presso il Dipartimento di Studi umanistici; Francesco Della Corte, ordinario di Anestesiologia al Dipartimento di Medicina traslazionale, direttore dei centri interdipartimentali Crimedim e Simnova, già consigliere di amministrazione di Ateneo, direttore del Dipartimento di Emergenza e della Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Anestesiologia, Rianimazione e Terapia Intensiva del Maggiore della Carità di Novara e Claudio Rosso, ordinario di Storia moderna al DISUM. Infine, non presente per conferenze programmate da tempo, è a riposo dagli impegni accademici anche Alessandro Barbero, storico medievista al Disum.

Nel corso della cerimonia è stato anche assegnato un riconoscimento di «benemerito» di Upo al valsesiano Gianfranco Astori, consigliere per la comunicazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.