Tre giorni di astensione contro il "Pacchetto sicurezza”

Con delibera del 17 ottobre, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali ha deciso l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 4, 5 e 6 novembre 2024.

Tale deliberazione è conseguente al recente “pacchetto sicurezza” del Governo, già approvato dalla Camera dei Deputati, dimostratosi insensibile alle innumerevoli sollecitazioni dell’Unione a un programma di riforma della giustizia in senso liberale, in realtà indifferente di fronte al dramma del sovraffollamento carcerario e alla tragedia dei fenomeni suicidiari, ingiustificato, in taluni casi, nel reprimere con rigore fenomeni devianti meno gravi, pur a fronte di norme penali già esistenti che sarebbero più che idonee a fare fronte alle situazioni di emergenza sociale, pur reali ed incombenti.

Ciò che drammaticamente continua a essere carente non è il corpo normativo, invero sovrabbondante, ma una riforma della giustizia che sia volta alla sua efficienza, alla celerità dei giudizi e all’effettività della pena, da eseguirsi però nel rispetto dei diritti fondamentali.

Per queste ragioni, il Direttivo della Camera Penale di Vercelli ha deliberato di aderire alla proclamata astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa agli Uffici Giudiziari e agli organi di stampa, nello scrupoloso rispetto del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze.