Progetti di pubblica utilità per sei detenuti: saranno coinvolti nella cura del verde

Il mondo carcerario e quello delle istituzioni fianco a fianco per il recupero e il reinserimento dei detenuti. Martedì mattina è stato siglato un protocollo i tra Comune e Casa circondariale per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte di sei detenuti che potranno essere impiegati in interventi di cura del verde o lavori di manutenzione, selezionati dallo staff educativo del carcere. Parallelamente, nel tenimento agricolo di Billiemme, altre sei detenuti saranno impiegati nella produzione di piantine e fiori da utilizzare nelle aree verdi pubbliche.

«E' il primo protocollo per lavori di pubblica utilità sottoscritto dalla struttura di Billiemme - ha detto il direttore, Giovanni Rempiccia -. Ha una forte valenza di recupero sociale e si affianca non solo alla riapertura del tenimento agricolo di Billiemme, ma anche a un momento di particolare attività che vede il carcere aprirsi verso la società e coinvolgere i detenuti stessi in attività di cura della struttura».

Rempiccia, in tal senso, ha ricordato non solo alcuni interventi strutturali avviati dopo l'allagamento dello scorso luglio, ma anche la riqualificazione di due reaparti portata a termine grazie all'impegno di un team di detenuti. «Oggi ciascuno di loro riceverà il mio encomio per il lavoro fatto», ha detto il direttore.