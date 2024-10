Accolti in Comune i 50&Più terzi classificati alle Olimpiadi delle terza età.

Martedì mattina, il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, ha incontrato gli atleti dei “50&più” che si sono classificati terzi assoluti alle Olimpiadi della terza età. L’associazione è stata fondata nel 1974 e opera per la rappresentanza, la tutela dei propri soci e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa della società da valorizzare, promuovendone il ruolo sociale e il protagonismo attivo, fornendo loro assistenza e supporto.

«Questa occasione, fortemente voluta dall’amico Gianni Marino, vice-presidente del consiglio -, è il giusto riconoscimento per chi ha portato in alto il nome della nostra città. Questi risultati fanno il bene di Vercelli perché la spingono oltre i propri confini, la fanno conoscere e apprezzare in tutta Italia».

Le Olimpiadi della terza età si sono svolte, lo scorso settembre, a Marina di Pasticci in provincia di Matera. Gli atleti cittadini hanno in totale conquistato otto ori, altrettanti argenti e cinque bronzi. La delegazione dei “50&Più” è stata ricevuta nella sala del Consiglio Comunale. Erano presenti anche il presidente, Romano Lavarino, l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion, e il consigliere Armando Apice.