Via Prati, consegnato il cantiere per la piscina

Nelle scorse ore è stata effettuata la consegna dei lavori della nuova piscina in via Prati. Già nei prossimi giorni la ditta procederà all’abbattimento e smaltimento dell’attuale edificio, fase che terminerà entro entro il 31 dicembre 2024. Dopodiché si passerà alla costruzione del moderno impianto natatorio - lungo 16 metri e largo nove -, dotato anche di spogliatoi maschili e femminili, che sarà pronto entro la fine del 2025.

«Con la nuova piscina di via Prati - sottolineano il sindaco, Roberto Scheda, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion - il Comune di Vercelli propone un’offerta a 360° ai suoi cittadini. A disposizione avranno infatti anche l’impianto coperto e scoperto di via Baratto e la storica ex Enal».

La nuova piscina di via Prati, grazie alla sua bassa profondità, risponderà appieno alle esigenze di anziani e persone diversamente abili e soddisferà le esigenze dei bimbi più piccoli alle prese con i primi corsi di acquaticità e di chi necessita di un recupero funzionale.

L’investimento è di 1.850.000 euro ed è finanziato con fondi del Pnrr, nell'ambito dei progetti di rigenerazione urbana, e con risorse del Comune. La struttura sarà realizzata in legno lamellare e materiali isolanti che garantiranno la miglior coibentazione dell’impianto e un marcato risparmio dei costi di manutenzione specie per il riscaldamento.