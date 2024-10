«Il centro destra vuole aumentare le tariffe per gli impianti sportivi»: interrogazione

Ne avevano già parlato nel corso di una recente conferenza stampa, ma ora arriva un'interrogazione sul tema del ventilato aumento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle associazioni cittadine. Un argomento che era anche stato causa di veleni nel corso della recente campagna elettorale.

«Nel corso della campagna elettorale diversi rappresentanti di associazioni sportive avevano segnalato come esponenti del centrodestra avessero loro anticipato che qualora il centrosinistra avesse vinto le elezioni amministrative avrebbe proceduto ad aumentare i costi a carico delle associazioni sportive stesse. Tale voce era falsa, in quanto nessun esponente del centrosinistra, tantomeno il programma del candidato sindaco Bagnasco, aveva sostenuto tali posizioni in campagna elettorale - si legge nell'interrogazione -. All’interno delle Linee Programmatiche dell’Amministrazione Scheda, recentemente approvate dalla maggioranza di centrodestra, invece nel paragrafo Territorio e pianificazione urbanistica, pag.12 si specifica che “Altre risorse che permetteranno di realizzare un esteso programma di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà comunale saranno reperibili attraverso l’aggiornamento tariffario delle concessioni di spazi a società sportive ed associazioni, fermo al 1993, che ne permetteranno così il miglioramento funzionale, l’adeguamento impiantistico e la riduzione dei consumi energetici”».

Per questo i consiglieri comunali Alberto Fragapane, Gabriele Bagnasco, Filippo Campisi, Manuela Naso e Marco Mancuso del Pd e Cecilia Nonne della lista civica, chiedono: «Entro quali tempi e in quali termini si prevede di incrementare le tariffe delle concessioni di spazi alle società sportive e associazioni; quali associazioni e società sarebbero coinvolte e a quanto ammonterebbe l’incremento e se si prevede l’apertura di un tavolo di dialogo con i soggetti che sarebbero coinvolti»