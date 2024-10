«Interruzioni e i disservizi sulla linea ferroviaria Torino-Milano, ora basta»

«Le interruzioni e i disservizi che hanno interessato la linea ferroviaria Torino-Milano da luglio ad oggi rappresentano l'ennesima conferma di una grave e intollerabile criticità che deve finire al più presto» dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, a seguito del guasto all’alba del 14 ottobre a Milano Certosa che ha paralizzato la linea più trafficata e frequentata del Piemonte.

«Non si tratta di un episodio isolato, oltre al guasto di Milano Certosa, negli ultimi mesi si sono registrati anche blocchi, guasti e forti ritardi in altre stazioni del milanese e nella stazione di Chivasso. E’ una problematica strutturale che si protrae da tempo ed è causa di notevoli disagi a pendolari e cittadini. Ritardi, cancellazioni, sovraffollamento e problemi alla circolazione sono ormai all'ordine del giorno. Quotidiane difficoltà che finiscono per peggiorare la qualità della vita di migliaia di persone che ogni giorno si affidano al treno per raggiungere il luogo di lavoro o di studio - continua Riva Vercellotti - Non possiamo più accettare che i cittadini siano costretti a subire quotidianamente disagi e ritardi così gravi. È necessario un intervento urgente sulle aziende ferroviarie per garantire un servizio di trasporto pubblico affidabile ed efficiente.

Alla luce di quanto sta accendendo ieri ho notificato alla Commissione trasporti del Consiglio regionale la richiesta di audizione urgente di Trenitalia e di RFI. Abbiamo tante domande che necessitano una risposta, perché vediamo, a fronte di biglietti e abbonamenti che aumentano, un servizio che non solo non migliora, ma, al contrario, ogni giorno nasconde una spiacevole sorpresa per i viaggiatori pendolari o occasionali; i vertici delle aziende di trasporto devono darci delle risposte chiare e concrete ed anche un piano per uscire dal caos che negli ultimi mesi è esploso.

La richiesta di audizione presso la Commissione Trasporti rappresenta un momento di chiarezza e trasparenza per capire cosa stia capitando e per individuare soluzioni concrete e immediate, a partire dal piano per mettere in circolazione i tre treni nuovi promessi. Ci attendiamo da Trenitalia e RFI un impegno chiaro e trasparente, in modo da garantire una mobilità efficiente e sicura che soddisfi le aspettative di tutti».