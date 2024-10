Arriva Tigros nell'ex Conad: aperte le candidature per lavorare nel nuovo supermercato

Apre un nuovo supermercato Tigros nell'ex Conad di corso Avogadro di Quaregna. In questi giorni la società italiana che opera nella grande distribuzione, presente con più di 70 supermercati in diverse province del Piemonte e della Lombardia e che ha già un punto vendita a Gattinara, ha aperto le ricerche di personale. Le candidature vanno inviate attraverso la compilazione del form online per le diverse posizioni aperte.

In particolare le ricerche riguardano un capo pescheria full time, banconisti di macelleria e salumeria, capocassiere, addetto all'ortofrutta, capo reparti di ortofrutta, salumeria, responsabile del reparto murale, vice direttore del supermercato.

L'arrivo della catena Tigros nella zona dell'Aravecchia andrà a completare, con un'iniziativa privata, la riqualificazione del quartiere iniziata con la demolizione del cavalcaferrovia Avogadro e che, nel giro di ormai poche settimane, dovrebbe prevedere l'apertura del nuovo corso, realizzato a raso.

Un passaggio molto atteso, a quasi quattro anni dalla chiusura di un'arteria molto trafficata: secondo gli ultimi aggiornamenti che il sindaco Roberto Scheda ha reso noti in un recente intervento all'Ordine degli Architetti e Ingegneri, in questi giorni deve iniziare la posa dei pali dell'illuminazione pubblica mentre, dall'ultima settimana di ottobre, si procederà con la messa a dimora delle 300 piante che completeranno il viale. E questi dovrebbero essere gli ultimi due interventi preliminari all'attesa apertura della nuova arteria.