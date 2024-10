Razzia notturna in 12 auto parcheggiate in corso Palestro: fermato con la refurtiva mentre tenta di entrare allo Scientifico

Aveva razziato 12 vetture parcheggiate in corso Palestro nella zona dell'ex Lavatoio e stava tentando di introdursi al liceo Scientifico Avogadro, forzando la porta. A interrompere la sua azione l'intervento dei Carabinieri che lo hanno sorpreso quasi sul fatto.

Nella notte di martedì 8 ottobre i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vercelli, durante il servizio dinamico di controllo del territorio, hanno ricevuto, via radio, la comunicazione relativa alla presenza di un uomo mascherato intento ad armeggiare dinanzi alla porta d’ingresso dell'istituto scolastico.

Il soggetto è stato immediatamente individuato e bloccato dai militari intervenuti a interrompere il tentativo di intrusione: già noto alle Forze dell’Ordine, il giovane si è subito mostra nervoso, irrequieto e pronto ad accampare giustificazioni sterili, asserendo di voler entrare nello stabile per mettersi al riparo dalle condizioni di maltempo. A terra, però, i carabinieri hanno ritrovato un martelletto frangivetro e, per questo, hanno proceduto a perquisire il sospetto.

Il fermato è stato così trovato in possesso di oggetti di sicura provenienza furtiva occultati in uno zainetto: documenti di persone terze, banconote straniere, un iPad, una tessera carburante aziendale, mazzi di chiavi, occhiali da sole, argenteria ed una torcia a led.

Dal sopralluogo svolto dai Carabinieri sono stati individuati ben 12 veicoli parcheggiati nelle vicinanze con i vetri infranti, verosimilmente danneggiati dal giovane. A conclusione dell’attività, sono stati sottoposti a sequestro il martelletto e la torcia tascabile trovati in possesso dell'uomo. La restante refurtiva è stata acquisita e repertata per la successiva restituzione ai legittimi proprietari. L’indagato, gravato da pregiudizi per reati analoghi e da due misure di prevenzione in atto, è stato deferito per furto e danneggiamento aggravati e continuati, porto di strumenti di effrazione e violazione delle misure già applicate.

Ignare di quanto accaduto durante la nottata, le vittime dei furti, sono state portate a conoscenza del fatto e sono potute rientrare in possesso degli effetti personali sottratti già nel corso della mattinata seguente.