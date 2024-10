Alice: uno spettacolo di luci per inaugurare la torre dell'acquedotto

Un evento aperto a tutti ha sancito la restituzione alla cittadinanza della torre pensile di Alice Castello dopo la conclusione dei lavori di risanamento e messa in sicurezza realizzati da ASM Vercelli: per l’inaugurazione è stato realizzato uno spettacolo di luci, che ha illuminato l’infrastruttura rinnovata, accompagnato dalla musica dal vivo eseguita dalla sassofonista e compositrice finlandese Sara Kari.

Erano presenti all’iniziativa il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino e il sindaco di Alice Castello, Luigi Bondonno. Presenti per ASM Vercelli il presidente, Daniele Baglione, e l’Amministratore delegato, Paolo Torassa.

La torre pensile di Alice Castello, realizzata negli anni ’50 e parte dell’acquedotto a servizio del territorio comunale, è infatti oggetto di un ampio intervento di manutenzione straordinaria, con un investimento complessivo di oltre 600mila euro, interamente sostenuto da ASM.

I lavori hanno compreso la messa in sicurezza della struttura, alta complessivamente 36 metri e con una capacità di 150 metri cubi d’acqua, oltre a importanti interventi di ripristino, per rinforzare e risanare il complesso strutturale, e al completo rinnovo dell’impiantistica idraulica, che garantirà la massima efficienza e integrazione con il servizio idrico. Il serbatoio è stato a sua volta oggetto di interventi specifici, che hanno compreso lavori di impermeabilizzazione della copertura e il ripristino delle pareti esterne.

Nell’ottica di una piena integrazione con il contesto urbano circostante e di valorizzazione dell’opera stessa, la tinteggiatura è stata realizzata con modo da mitigarne l’impatto visivo, e, parallelamente, il rinnovamento del sistema di illuminazione ha previsto l’installazione di un impianto con apparecchiature a LED in quadricromia.

“L’intervento realizzato è il segno concreto dell’impegno dell’azienda, sia sul piano degli investimenti per la sicurezza ed efficienza delle reti e degli impianti, sia della forte attenzione al territorio – commenta Daniele Baglione, Presidente di ASM Vercelli -. Con l’evento di questa sera, in particolare, restituiamo alla cittadinanza un’infrastruttura sicura e rinnovata, che la comunità potrà apprezzare anche in termini di design urbano”.

“La manutenzione straordinaria della torre pensile di Alice Castello ha richiesto di integrare una molteplicità di competenze tecniche e progettuali, dall’ingegneria idraulica e strutturale, alla paesaggistica e all’illuminotecnica, a dimostrazione di quanto un’azienda come ASM abbia le professionalità e le competenze utili a realizzare progetti di valore sotto il profilo tecnico ma con uno sguardo all’urban design – aggiunge Paolo Torassa, amministratore delegato di ASM Vercelli -. Un intervento che si inserisce nell’ambito delle attività che l’azienda svolge sui territori da oltre cento anni, a servizio delle persone e delle comunità, e che, nell’attuale piano industriale al 2030, prevede la realizzazione di oltre 36 milioni di euro di investimenti in arco piano dedicati al Servizio Idrico Integrato sui comuni interessati dalle gestioni ASM”.