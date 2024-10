Scontro tra auto e moto alle porte del vercellese

Incidente tra auto e moto, nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre, sulla provinciale 143 nel territorio di Cavaglià.

Ad avere la peggio il conducente della due ruote per il quale, dopo lo scontro, è stato necessario il ricorso alle cure dei sanitari e il trasporto in ospedale mentre il conducente della vettura è uscito illeso dall'incidente.

Per i soccorsi, oltre all'ambulanza medicalizzata di Santhià, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià; i carabinieri della cittadina vercellese e della Stazione di Biella oltre alla Polizia stradale di Biella.

I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dello scenario dell' Intervento mentre cause e dinamica sono al vaglio delle forze dell'ordine.