Gattinara, pauroso schianto sulla provinciale

Pauroso incidente, poco dopo le 22,30 di venerdì, a Gattinara, sulla provincia 594: una vettura è uscita di strada, abbattendo il guard rail nei pressi di un canale irriguo e finendo, completamente distrutta, nel bosco circostante.

Per i soccorsi sono intervenuti il personale del 118, che è occupato di prestare le cure all'unico occupante, e la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo che ha messo in sicurezza la vettura e l'area interessata dall'incidente.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.