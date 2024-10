Caresanablot: principio di incendio nel sottotetto di una casa

Principio di incendio, nel pomeriggio di martedì 8 ottobre, poco dopo le 16,30, a Caresanablot: la squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Vercelli insieme a quella munita di autoscala sono intervenute in via Santa Cecilia per il principio di incendio di un sottotetto.

All'arrivo le squadre hanno trovato fumo che usciva dal tetto dell'abitazione e provveduto alla estinzione di parte di materiale interessato dal rogo; in seguito si sono occupate della messa in sicurezza dell'area interessata.

Non ci sono feriti da segnalare.