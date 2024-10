Controlli sugli F-gas: sanzioni per 600mila euro a sei ditte vercellesi

Sei sanzioni per un totale di 600mila euro nei fronti di ditte vercellesi che detengono e gestiscono i gas fluorurati ad effetto serra, noti anche come F-gas. Sono i risultati dei controlli effettuati dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Vercelli e Biella: verifiche che rientrano in una campagna di monitoraggio a livello nazionale, avviata su specifica disposizione del Comando Unità Forestale, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di Roma.

Gli F-gas sono una famiglia di gas di origine antropica che, una volta entrati in contatto con l’ossigeno dell’aria, si trasformano in gas serra con un effetto di entità esponenzialmente superiore a quello della semplice anidride carbonica e la loro gestione è definita da una serie di disposizioni, finalizzate a garantire la tracciabilità e il corretto utilizzo di tali gas.

Secondo questo regolamento le apparecchiature di climatizzazione e le bombole contenenti F-gas devono presentare apposita etichetta inamovibile, riportante specifiche informazioni.

Inoltre, le attività di installazione e manutenzione che prevedono l’utilizzo di F-gas devono essere condotte esclusivamente da personale formato e in possesso di certificazione, rilasciata solo in seguito a frequentazione di un corso e superamento di specifico esame.

Le persone e le imprese certificate devono essere iscritte a un Registro Telematico Nazionale (Registro F-gas) e devono registrare in apposita Banca Dati le vendite e le attività inerenti gli F-gas e le apparecchiature ad essi correlati.

In esito all’attività di controllo, ne è seguita la contestazione di 6 sanzioni amministrative ad altrettante persone, fisiche o giuridiche, con importi massimi complessivi notificati pari a 600.000 euro. Le violazioni riscontrate hanno riguardato soprattutto attività di installazione e manutenzione da parte di soggetti non dotati di certificazione.

Pertanto, si consigliano e si invitano i cittadini a rivolgersi solo ad operatori certificati, in regola con la normativa vigente, al fine di evitare di incorrere in pesantissime sanzioni.