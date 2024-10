Robbio: rissa in piazza della Libertà, ferite due persone

Sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Robbio i contorni della rissa scoppiata ieri sera (mercoledì 2 ottobre) poco dopo le 22, in piazza della Libertà.

Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che due gruppi da 3 persone, ragazzi di origini nordafricane, si siano affrontati in una colluttazione avvenuta all'esterno di un locale, situato nella zona.

Sul posto è intervenuta oltre ai carabinieri un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio che ha medicato e trasportato due dei feriti in codice verde al pronto soccorso del Civile con alcune contusioni e tagli.

I militari dell'Arma stanno cercando in queste ore di identificare i partecipanti alla colluttazione, in quel caso scatterebbe per tutti una denuncia per rissa.