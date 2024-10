"Un'altra partita: storie di sport e di inclusione" - VIDEO

Sono le voci dei protagonisti a raccontare una passione per lo sport che è anche l'occasione per superare limiti e disabilità. Presentato in anteprima durante la Giornata Europea delle Fondazioni, un video realizzato dalla Fondazione Crv per raccontare "Sport/Disabilità e Inclusione", filo conduttore della Giornata Europea delle Fondazioni.

Il video è stato presentato in anteprima mercoledì, nel corso di un incontro utile e toccante con i responsabili dei progetti nel Vercellese e nella Valsesia. Il video è disponibile a chiunque sul canale You Tube della FondazionAldo Casalini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, ha introdotto gli interventi di Milly Cometti (direttore provinciale Special Olympics), Nicoletta Storchio (presidente dell'Associazione Sportiva Rosa Blu Vercelli), Francesca Vinzio (presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica pasSePORTout) e Paola Piola (presidente dell'Archivio Silvio Piola), a cui sono seguiti quelli di Franco Smerieri (vice presidente FC Pro Vercelli 1892) e Lella Bassignana, referente del Nodo provinciale contro le discriminazioni.