Derby Novara-Pro Vercelli: altre 7 denunce per l'assalto al bar

Altre sette denunce e altrettanti Daspo per gli scontri che, lo scorso 24 settembre, hanno preceduto il derby tra Novara e Pro Vercelli. L'inchiesta della Digos di Novara ha permesso di identificare altri ultrà della Pro coinvolti nell'assalto al "Bar Novara", oltre a quattro arrestati in flagranza.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, un gruppo di circa 10-15 ultras della Pro Vercelli, con il volto coperto, hanno tentato di ingaggiare uno scontro, lanciando bottiglie di vetro e brandendo dei tubi di plastica, con i tifosi del Novara frequentatori del “Bar Novara”.

All'arrivo delle forze dell'ordine, che si erano frapposte tra le tifoserie, gli ultras vercellesi si erano dati alla fuga a bordo di auto diverse: nel corso dell’attività si è risaliti ai responsabili tramite l’identificazione delle targhe delle vetture utilizzate, per poi in un secondo momento, sia prima che dopo l’inizio del match calcistico, identificare gli occupanti che avevano ancora indosso i segni distintivi di travisamento nonché i mezzi utilizzati per l’assalto al bar.

I sette dovranno rispondere per lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive, mentre il Questore di Novara ha emesso 4 provvedimenti di Daspo della durata di 4 anni e 3 della durata di 6 anni.

I provvedimenti si sommano ai 4 Daspo di 4 anni già emessi in precedenza in data 25 settembre nei confronti di altri 4 ultras che erano stati arrestati la sera stessa dell’evento per fatti analoghi, arrivando pertanto ad un totale di 11 divieti di accesso alle manifestazioni sportive firmati dal Questore.