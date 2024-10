Panissa Days: tre giorni di eventi e sapori con Ascom, Fipe e Slow Food

Prima edizione di "Panissa Days", weekend nel segno di riso, cultura, incontro con il territorio e con le sue eccellenze. Forti della positiva esperienza fatta in primavera, in concomitanza con la Fiera in Campo, Ascom, Fipe, Slow Food e Comunità del salam vec dla doja lanciano una tre giorni alla quale hanno aderito 47 ristoranti tra Vercelli, provincia e lontane zone del Piemonte legate al riso da una storia di lavoro e fatica.

«Dall'11 al 13 ottobre portiamo in tavola il piatto che più ci rappresenta - dice il presidente Ascom Angelo Santarella -Con la speranza di abbracciare un pubblico il più vasto possibile». Ventinove euro è il costo del menù che avrà un menù almeno due portate a base di riso (una delle quali è la panissa, ovviamente) ma che viene declinato in tutta libertà da ciascun ristoratore.

«Valorizziamo un territorio tutto da riscoprire e la sua gastronomia - commenta Jose Saggia, presidente di Fipe -. La vera sfida è progredire, aggiungendo a ogni edizione nuovi tasselli, nuove adesioni, nuove iniziative».

Tra i promotori della manifestazione c'è Slow Food che proporrà sei Laboratori del Gusto, ognuno dedicato a un ingrediente (riso, salame e fagioli); mentre sette aziende agricole del territorio apriranno le loro porte per le visite guidate e altre terranno aperti gli spacci aziendali in via straordinaria.

I laboratori si svolgeranno sabato e domenica in "Casa Verdi": "Salam d’la Doja, la parola al Salumiere" (12 ottobre 11 e 13 ottobre 15.30); "Dalla risaia al piatto, alla scoperta del riso vercellese" (12 ottobre 15.30 e 13 ottobre 17.30); "Di Saluggia o di Villata? I fagioli dell’Arca del Gusto" (12 ottobre 17.30 - 13 ottobre 11). Il costo è 15 euro, con prenotazione obbligatoria via e-mail a slowfoodvercelli@gmail.com, oppure rivolgendosi a: Enostorie di corso Fiume e Salsamenteria di via dei Mercati di Vercelli, Osteria del Vecchio Asilo di Tricerro.

Il settore degli eventi culturali prevede visite guidate in città a cura di Ego Travel con prenotazione obbligatoria al: 349 2186128 (Manuel); la mostra di design Extra, nella ex chiesa di San Vittore; le Giornate Fai d'Autunno, con le salite al campanile di Sant'Andrea e alla Torre dell'Angelo (sabato dalle 16 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18); l'apertura della chiesa della Grangia di Pobietto e la possibilità di visitare le installazioni di arte sacra e moderna alla comunità dell'Aravecchia di Rongio di Masserano.

Domenica 13 ottobre ci sarà inoltre la Fiera d'Autunno in piazza Pajetta, via Goito, largo Brigata Cagliari, aperta dalle 8 alle 18: nell'ambito della manifestazione è previsto anche il mercatino dei sapori a cura di Slow Food con i risi del vercellese.