Il Trino vola, Orizzonti sempre più giù

PROMOZIONE

Con la vittoria (2-1) sul Sommariva il Trino si porta a ridosso delle prime posizioni a soli 3 punti dall’Alessandria. In rete Passannante e Vergnasco a cui risponde Chiotti. Finale con assalto degli ospiti che tuttavia non produce alcun problema ai biancoazzurri. Non va altrettanto bene alla Virtus Vercelli che incappa in una sconfitta (1-0) nei confronti della capolista Fulgor Chiavazzese. La squadra di Ombergozzi sfiora il pari in un paio di occasioni senza tuttavia trovare l’assist vincente. Con lo stop interno, ad opera del Ceversama (1-4), gli Orizzonti C.A. finiscono in coda alla classifica. Gol illusorio di Menabò poi i biellesi salgono in cattedra e vanno in rete con Andreotti, Mazzoni, Porta e Esslaoui.

LB TRINO – SOMMARIVA 2-1

Trino. Follini, Alì (dal 65’ Buscaglia) Davin, Ndyaie Baggio Miceli, Passannante (dal 60’ Vergnasco) Meo Defilippi Mercandino (dal 75’ Petrocelli) Brugnera Ciraulo. A disp: Milan, Gaita, Pasini, Visetti, Milano, Pancallo. All. Yon.

Marcatori: al 20’ Passannante (L), al 73’ Vergnasco (L), al 77’ Chiotti (S)

FULGOR CHIAVAZZESE – VIRTUS VERCELLI 1-0

Virtus Vercelli: Scrivanti, Cipollone Benincasa, Bianchi Bertolone Corradino, Chiaria Bellinghieri (dall’80’ Ponzi) Ferrari Verbano (dall’80’ Gregoraci) Tinaglia (dall’80’ Sanna). A disp: Boniperti, Rredhi, Mottino, Arlone, Gulin, Bettini. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 19’ Argento (F)

Il derby con il LivornoFerraris/Bianzè va al Cigliano (2-1) che riesce a ribadire un iniziale vantaggio giallorosso siglato da Varacalli e raddoppiato a 5 minuti dal termine dal nuovo entrato Riccardo Genestrone. A poco serve il rigore messo a segno da Panipucci per fallo commesso da Pagano. La Pro Palazzolo festeggia il successo esterno con il Valdilana (0-1). Di Martino su rigore regala i tre punti all’undici di Lasagna. Crescentinese e Santhià incappano in due battute d’arresto. La prima con il Banchette (0-3) dell’ex Alicese Comotto e la seconda con il Trecate (2-0).

CIGLIANO- LIVORNO/BIANZE’ 2-1

Cigliano: Grande, Avetta Formia (dal 46’ Perinetti), Bravo Pagano (dal 18’ R. Genestrone) N. Genestrone, Varacalli Nicita Grosso Germano (dal 46’ Palanca) Astesano (dal 63’ Corcione). A disp: Leone, Lo Schirico, Turano, Moussaif, Carena. All. Calandra.

Livorno/Bianzè: Appendino, Corinaldesi Francinelli (dall’86’ Tourè), Pellicano Balocco Al. Enrico, Tornari Cistaro Panipucci (dal 93’ Bellardita) Urena Fai (dal 67’ Bortone). A disp: Mrheti, Ubezio, Marco, Farjaoui, Panizza, Provera. All. Bernabino.

Marcatori: al 9’ Varacalli (CI), all’85’ R. Genestrone (CI), al 90’ Rigore

BANCHETTE C. - CIGLIANO, LIVORNO/BIANZE’ – BORGOLAVEZZARO, PRO PALAZZOLO – JUNIOR TORRAZZA, SANTHIA’ – LA VISCHESE, VALLE ELVO – CRESCENTINESE