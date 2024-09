“Degne di nota": al Civico concerto per i 60 anni del Soroptimist

Soroptimist Vercelli celebra i 60 anni dalla fondazione con una tre giorni «per occhi e cuore». Si parte con "Degne di Nota": venerdì 27 settembre alle 20,30 al Teatro Civico, un piano talk celebra il ruolo delle donne nella musica classica. Donne spesso relegate all'oblio dai pregiudizi e dagli stereotipi, eppure capaci di firmare una produzione illimitata di opere di valore. Sul palco Gloria Campaner e Ginevra Costantini Negri: con la violinista Francesca Ripoldi, la violoncellista Arianna Di Martino e la soprano Lucia Pagano. Proporranno un programma tutto al femminile, con musiche di Lili Boulanger, Amy Beach, Fanny Mendelssohn e altre autrice selezionate da Cristina Canziani, direttore artistico della Camerata Ducali.

Una serata di cultura e solidarietà, condotta dalla giornalista Roberta Martini, in cui ci sarà spazio per ripercorrere la storia del Soroptimist, attraverso immagini e testimonianze della decana, Grazia Balbo. Nel corso della serata anche un estratto del film «Gloria», diretto da Margherita Vicario, che sarà in collegamento streeming. Il concerto è a ingresso a offerta minima 20 euro: il ricavato servirà a sostenere gli atleti Special Olympics seguiti dalla Rosa Blu, che si occupa di socializzazione e inclusione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport (prenotazioni alla Gioielleria Leonardi in via Foa e al Viotti Club in via Galileo Ferraris il mercoledì, venerdì e sabato dalle 14 alle 18).

Il programma della tre giorni coordinata dalla presidente Lucia Ruzzante prosegue sabato 28 con un tour alla scoperta del territorio: il Canale Cavour, il Mulino di Fontanetto Po, l’ecomuseo della civiltà contadina alla Tenuta Colombara di Livorno Ferraris e, alle 20, la cena di gala alla Tenuta Aranuova di Vercelli. Domenica 29 alle 10 la messa in Sant’Andrea, poi una passeggiata in centro storico.