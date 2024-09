Addio a "Gigi" Palumbo: fissate le esequie

E' arrivato il nulla osta per i funerali di Luigi "Gigi" Palumbo, vercellese molto noto tra i residenti del centro storico che lo vedevano sempre transitare in bici, diffondendo musica per lo più neo-melodica e conosciuto per l'impegno a favore delle colonie feline.

L'uomo era stato trovato morto all'interno di un cantiere nella zona di piazza Antico Ospedale. Dopo gli accertamenti disposti dalla Procura, che aveva aperto un fascicolo sul decesso, sono stati fissati i funerali dell'uomo: avranno luogo venerdì 27 settembre alle ore 11.30 al Convento di Billiemme, partendo dall’ospedale Sant’Andrea alle ore 11.15; dopo la funzione religiosa la salma di Palumbo verrà tumulata nel cimitero cittadino.