Taglio dell'erba e potature: gli interventi della prossima settimana

Con un'iniziativa finalizzata anche a stoppare sul nascere le polemiche che animano i social, l'assessore all'Ambiente, Antonio Prencipe rende noto l'elenco degli interventi di sfalcio meccanico dell'erba e di manutenzione del verde programmati dalle ditte che si occupano della gestione del patrimonio ambientale del Comune. Interventi che possono slittare di uno o due giorni in caso di maltempo.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL DETTAGLIO

«L’Amministrazione si è posta l’obiettivo di potenziare le azioni volte al miglioramento del decoro urbano cittadino, su diversi fronti – spiega Prencipe – all’opera ci sono 18 operatori, suddivisi in 5 squadre, che stanno intervenendo tramite decespugliamento meccanico delle erbe infestanti, manutenzione delle aiuole fiorite, pulizia dei parchi e taglio tappeti erbosi delle aree verdi».

Le aree che coinvolgeranno i vari interventi di queste settimane sono: rione Isola, quartiere Concordia, cimitero Billiemme e Cappuccini, zona Centro, zona Duomo e Sant’Andrea.

«Al cimitero Billiemme, questa settimana alcune squadre si occuperanno della potatura siepi e taglio tappeti erbosi, mentre a partire dalla prossima settimana, altre squadre interverranno per il diserbo meccanico; per questi interventi non è prevista la chiusura del cimitero, salvo delimitazioni localizzate durante gli interventi - aggiunge l'assessore -. Nello stesso tempo si stanno programmando gli interventi di potatura specifica dei rami che ingombrano il passaggio pedonale e veicolare, potature e nuove piantumazioni, da effettuare nelle stagioni adatte».